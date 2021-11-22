Песков рассказал, когда Путин сможет опробовать назальную вакцину

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, рассказал, когда Владимир Путин сможет принять участие в апробации назальной вакцины от коронавируса, и что мешает сделать это сейчас.

Накануне стало известно о желании главы государства опробовать новую вакцину против коронавирусной инфекции, которая вводится через нос. Песков уточнил, что лидер выразил свою готовность, однако нужно, чтобы прошло время, ведь Путин только недавно ревакцинировался.

"Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие именно в процессе по апробации назальной вакцины", — передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря.

Он также добавил, что для участия в апробации обязательно потребуется разрешение врачей. Когда оно будет получено, Путин сможет опробовать назальную вакцину.

Ранее ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал исследования, результаты которого подтвердили безопасность и высокую эффективность вакцины "Спутник Лайт".

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