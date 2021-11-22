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О чём могут предупреждать головные боли, рассказала невролог Бояринова

Здоровье

Специалист-невролог медицинского центра "СМ-Клиника" Надежда Бояринова рассказала, чем могут быть вызваны частые головные боли. Врач уверена, что они могут быть симптомом самых разных заболеваний и отклонений. Интервью с неврологом опубликовали "Известия".

О чём могут предупреждать головные боли, рассказала невролог Бояринова

Бояринова объяснила, что головная боль может носить первичный характер, если речь идёт о мигрени, или боли, вызванной напряжением, а также вторичный характер, когда она является следствием какого-либо фактора. Среди таких факторов могут быть ошибка в приёме лекарств, интоксикация организма из-за чрезмерного употребления алкоголя, нарушения работы шейного отдела позвоночника или некоторые заболевания — энцефалит, проблемы с мозговым кровообращением, менингит, синдром позвоночной артерии.

"Как правило, самому человеку бывает невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний", — напомнила врач.

Бояринова отметила, что очень важно исключить какие-либо паталогии, такие как сосудистая недостаточность, предшествующая инсульту, или опухоль мозга.

По словам невролога, особого внимания требуют ночные головные боли, повторяющиеся симптомы, или боли такой силы, при которых человека тошнит или нарушаются двигательные, зрительные или речевые навыки.

 

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Головная боль или почему болит голова. Причины, виды, диагностика и лечение головной боли, мигрень
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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