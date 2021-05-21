Как отличить мигрень от повышения давления

Головная боль. Знакомое всем состояние: и молодым, и старым. Некоторые люди мучаются мигренью постоянно.

Можно ли как-то облегчить состояние или вовсе избавиться от недуга?

Об этом в программе "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал заведующий отделением неврологии медицинского центра "Президент-Мед" врач-невролог, кандидат медицинских наук Артур Фадеев.

— Самая распространённая причина появления головной боли — нарушения функции сосудов, вызывающие проблемы сосудистой системы.

И самая распространённая — артериальная гипертензия. То есть стойкое повышение артериального давления

Когда есть нестабильность давления, скажем, в подъеме, то стенка сосуда начинает страдать, она повреждается. Если она повреждается, то есть два механизма:

первый — она восстанавливается;

второй — туда откладывается холестерин, формируются бляшки.

Поэтому, скорее всего, мы говорим о нестабильности давления в плане его подъема.

Но есть люди, которые по жизни являются гипотониками — у них давление изначально низкое. И зачастую эти люди, имея, например, ожирение, так же страдают теми же самыми бляшками, теми же самыми проблемами, которыми страдают гипертоники.

Понятно, что гипертоники на фоне наличия бляшек имеют больше проблем. Но тем не менее это не исключает ни развития сужения сосудов, ни наличия риска образования тромбов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— А по ощущениям можно отличить повышение давления от мигрени, к примеру? Говорят, при мигрени голова болит "спереди", а при давлении — "сзади". Верно?

- Если мы говорим о головной боли, они бывают двух типов: первичные и вторичные.

Первичные головные боли — это те головные боли, которые мы лечим.

Мигрень, головная боль напряжения, кластерные боли и так далее.

Вторичные головные боли — это головные боли, у которых есть какая-то причина.

Например, подъем артериального давления — это причина боли. И мы лечим тут артериальное давление, гипертензию, а не головную боль. И клиника у них может быть очень разнообразной.

Чаще всего у людей, у которых склонность к повышению давления, возникает давящая боль в затылке.

А при мигрени чаще всего бывают односторонние головные боли. Не лоб. Может быть правая часть головы или левая.

В основном боли пульсирующего характера.

То есть у них совершенно другая картина, потому что совершенно другие механизмы формирования и проявления. Отличить их большого труда обычно не составляет.

Обязательно ли делать УЗИ

— Куда обращаться, чтобы узнать причину головной боли? К какому специалисту? Может быть, УЗИ головного мозга и шеи — так обычно в интернете советуют — сделать?

— УЗИ сосудов шеи — процедура безопасная. Её всем делают. А что касается УЗИ сосудов головы, то его можно сделать не всем. Потому что если у человека толстая костная структура, то не всегда ультразвук через нее проходит, и посмотреть сосуды головы не получится.

Да и вообще, ультразвуковое исследование сосудов в какой-то степени носит неточный характер. По УЗИ мы можем увидеть стенозы, сужение сосудов, изменение скорости кровотока, но точно отмерить, насколько сужен сосуд, только по данным УЗИ нельзя. Для этого существует КТ с контрастом либо прямая ангиография — более информационно достоверные исследования.

— А кому назначается УЗИ сосудов шеи?

— Тем, у кого есть риски образования тромбов, атеросклеротических изменений — бляшек. Ещё часто мы назначаем УЗИ сосудов шеи, особенно позвоночных артерий, при некоторых формах головокружений, поскольку извитость сосудов шеи может нарушать кровоснабжение головного мозга, и тогда уже повороты головы в сторону, запрокидывание головы может так или иначе приводить к развитию каких-либо неврологических изменений.

К какому врачу идти, если болит голова

— Наверное, человеку, у которого какие-то проблемы возникли, все-таки правильнее будет пойти к терапевту, а уже потом на основании его заключения обследование проходить, а не просто: "ой, что-то у меня с головой, нужно идти срочно что-то делать"…

— Почему к терапевту? К неврологу.

Терапевт — это врач крайне широко квалификации. Он как полководец — видит всё поле боя. Но он не может знать нюансы. И для того, чтобы ничего не пропустить, отправляет пациента к узкому специалисту.

Соответственно, если терапевт направляет к неврологу с артериальной гипертензией (в качестве примера), то у невролога, естественно, возникает вопрос:

а какие последствия этой артериальной гипертензии?

И тогда он назначает ультразвук, чтобы посмотреть кровоток по сосудам, которые идут к голове. Или МРТ, чтобы понять — нет ли там изменений, которые характерны для пациентов с артериальной гипертензией.

Направляет к офтальмологу, чтобы посмотрел глазное дно и его сосуды, так как они отражают сосудистую систему головы.

В общем, обследует. И только потом назначает лечение. По своему профилю — если найдет причину боли.

Я как невролог артериальную гипертензию не лечу. Я лечу последствия. Это целый ряд заболеваний головного мозга, которые получаются на фоне снижения обмена веществ в мозге — снижение памяти, снижение работоспособности — такие неспецифические, которые со временем могут перейти в сложные проблемы.