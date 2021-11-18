Инфекционист Малышев: для защиты от COVID-19 достаточно 500 антител Bau/мл

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, какой уровень антител необходимо иметь человеку, чтобы защититься от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в правительстве обсуждается инициатива о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID-19. Telegram-каналы сообщали со ссылкой на источник в кабмине, что титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) может стать условно-достаточным для получения QR-кода.

По словам Малышева, уровень антител в 500 Bau/мл может быть только у вакцинированных. Обычно этот показатель меньше, отметил он в беседе с РИА Новости.

После изучения большого массива данных о заболеваемости коронавирусом учёные пришли к выводу, что достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител держится около полугода, "поэтому приняли решение, что вакцинация через 6 месяцев после вакцинации и после перенесения", добавил инфекционист.

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