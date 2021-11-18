Психиатр Ханыков: вакцинация от COVID-19 может снизить тревожность

Психиатр, врач высшей категории Виктор Ханыков уверен, что у тех, кто сделал прививку от коронавируса, уменьшается тревожность, связанная с опасностью заразиться.

Слова психиатра по этому поводу приводит "Газета.Ru":

"Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряжённости у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того как я сделал прививку, на душе стало спокойнее".

Ханыков советует обратиться к психиатру или психотерапевту, если тревога не проходит даже после прививки. В этом случае, по его словам, специалист назначит препараты, уменьшающие тревожность.

Психиатр заверил, что помощь врача может очень помочь пациенту, потому что медик учит его бороться с проблемами.

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