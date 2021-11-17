В России создан высокоэффективный препарат для нейтрализации COVID-19

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН Александр Макаров заявил, что специалисты института разработали препарат на основе моноклональных антител, который обезвреживает коронавирус.

По словам Макарова, ещё год назад учёные разработали одну из первых тест-систем, которая анализирует антитела против COVID-19. Эта система помогла находить доноров для переливания крови тяжелобольным пациентам.

Учёные ИМБ, медики ФМБА и специалисты Сибирского отделения РАН использовали тест-систему для разработки лекарства, нейтрализующего коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты, отметил Макаров. Его цитирует РИА Новости.

В лабораторных исследованиях препарат показал высокую эффективность. Он способен снижать "вирусную нагрузку в 100 тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", сообщил директор ИМБ на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.