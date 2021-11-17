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В России создан высокоэффективный препарат для нейтрализации COVID-19

Здоровье

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН Александр Макаров заявил, что специалисты института разработали препарат на основе моноклональных антител, который обезвреживает коронавирус.

В России создан высокоэффективный препарат для нейтрализации COVID-19

По словам Макарова, ещё год назад учёные разработали одну из первых тест-систем, которая анализирует антитела против COVID-19. Эта система помогла находить доноров для переливания крови тяжелобольным пациентам.

Учёные ИМБ, медики ФМБА и специалисты Сибирского отделения РАН использовали тест-систему для разработки лекарства, нейтрализующего коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты, отметил Макаров. Его цитирует РИА Новости.

В лабораторных исследованиях препарат показал высокую эффективность. Он способен снижать "вирусную нагрузку в 100 тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", сообщил директор ИМБ на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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