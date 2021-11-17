Патрушев назвал причину возникновения пандемии

По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, причиной возникновения пандемии и вообще новых инфекционных заболеваний явилось развитие генной инженерии и неконтролируемые эксперименты с вирусами. Об этом стало известно РИА Новости.

Патрушев 17 ноября, в ходе ежегодной встречи секретарей безопасности государств СНГ, которая состоялась в Москве, высказался на эту тему:

"Сегодня биологические риски обуславливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека. Это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, которая позволяет играть геномом в преступных целях".

Патрушев уверен, что возникновение новых опасных инфекционных заболеваний, ведущих к пандемиям, стало следствием этой деятельности.

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