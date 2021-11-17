Врач Фадеев рассказал, что влияет на устойчивость к коронавирусу

Главный врач Одинцовской больницы в Подмосковье Андрей Фадеев рассказал, что может влиять на устойчивость к коронавирусу.

В беседе с каналом "360" врач сказал, что очень маленький шанс заболеть COVID-19 у тех, кто не посещает публичных мест с большим количеством людей:

"Возможно, у людей просто не было контакта с коронавирусом. Такое тоже может быть".

Также он отметил важность здорового образа жизни как существенного фактора сопротивляемости COVID-19.

Фадеев сообщил, что эти факторы всё-таки не могут обеспечить стопроцентной защиты от коронавируса в отличие от вакцинации. В подтверждение своих слов врач рассказал, что в его больнице на стационарном лечении от COVID-19 находятся 1200 пациентов, вакцинированными из них являются только 40 человек:

"Все остальные люди не привитые. Все те, кто находится в реанимации, вакцинацию не проходили".

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