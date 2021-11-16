Малышева объяснила, можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19

Елена Малышева рассказала, рискует ли человек, смешивая несколько разных вакцин от коронавируса.

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева объяснила, можно ли смешивать вакцины и вакцинироваться "Спутником" после иностранных прививок от коронавируса, и наоборот.

"Например, вы уже поставили "Спутник Лайт" или первую дозу "Спутника V", а потом уехали за границу. А там "Спутник" не найти, но есть Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Что делать?" — пишет теледоктор в своём Instagram-канале.

В своём ответе Малышева ссылается на исследование, проведённое в Аргентине, которое говорит о том, что вакцины допустимо смешивать.

"Потому что в нашем организме существует один-единственный путь усиления иммунитета. Когда любая инфекция попадает в организм, сначала активируются клетки Т-лимфоциты. Потом они дают команду другим клеткам — B-лимфоцитам. А B-лимфоциты вырабатывают антитела", — объясняет медик.

Малышева отмечает, после вакцинации "Спутником", равно как и другой зарубежной вакциной, вырабатываются спасительные антитела.

Врач отмечает, что если привиться сначала иностранной вакциной, а потом русской, то это тоже будет правильно.

"Я абсолютный сторонник того, чтобы произошло взаимное признание вакцин", — пишет телеведущая.

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