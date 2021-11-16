EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Журналистов не пустили на заседание об отмене QR-кодов в Татарстане
В Минздраве напомнили, сколько действуют QR-коды после прививки для переболевших
Полиция: в московском метро от выстрела пострадал мужчина, стрелявший задержан
Эксперты признали Ильназа Галявиева вменяемым
На Украине заявили, что Зеленский становится авторитарным
Минюст Грузии: за состоянием Саакашвили с кровавой рвотой следят врачи
Зимой у россиян нет желания работать - Зарплата.ру
Ярмольник прокомментировал женский образ Богомолова

Малышева объяснила, можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19

Здоровье

Елена Малышева рассказала, рискует ли человек, смешивая несколько разных вакцин от коронавируса.

Малышева объяснила, можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева объяснила, можно ли смешивать вакцины и вакцинироваться "Спутником" после иностранных прививок от коронавируса, и наоборот.

"Например, вы уже поставили "Спутник Лайт" или первую дозу "Спутника V", а потом уехали за границу. А там "Спутник" не найти, но есть Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Что делать?" — пишет теледоктор в своём Instagram-канале.

В своём ответе Малышева ссылается на исследование, проведённое в Аргентине, которое говорит о том, что вакцины допустимо смешивать.

"Потому что в нашем организме существует один-единственный путь усиления иммунитета. Когда любая инфекция попадает в организм, сначала активируются клетки Т-лимфоциты. Потом они дают команду другим клеткам — B-лимфоцитам. А B-лимфоциты вырабатывают антитела", — объясняет медик.

Малышева отмечает, после вакцинации "Спутником", равно как и другой зарубежной вакциной, вырабатываются спасительные антитела.

Врач отмечает, что если привиться сначала иностранной вакциной, а потом русской, то это тоже будет правильно.

"Я абсолютный сторонник того, чтобы произошло взаимное признание вакцин", — пишет телеведущая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцины от коронавируса Pfizer и «Спутник V» — что лучше и как они работают?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Полиция: в московском метро от выстрела пострадал мужчина, стрелявший задержан
Эксперты признали Ильназа Галявиева вменяемым
На Украине заявили, что Зеленский становится авторитарным
Минюст Грузии: за состоянием Саакашвили с кровавой рвотой следят врачи
Зимой у россиян нет желания работать - Зарплата.ру
Ярмольник прокомментировал женский образ Богомолова
Глава "Кронштадта": у России есть все возможности для создания робота-убийцы
Захарова: Киев сам своими действиями противоречил "Минску-2", Россия ни при чём
В Госдуме о ситуации со "сбитым" спутником СССР: "Фантазии нет предела"
Деятельность ОПГ, занимавшейся легализацией мигрантов, пресекла ФСБ
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
Дмитрий Соколов Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу Дмитрий Соколов Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова Ирина Шлионская Какое будущее ждёт Россию? Предсказания знаменитых провидцев Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Экономика и бизнес
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников