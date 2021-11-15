Мясников: "Принудительная вакцинация сильно запоздала"

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников ответил на самые наболевшие и острые вопросы россиян о коронавирусе и вакцинации, которые задала ему в прямом эфире 14 ноября зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, делам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова.

В первую очередь Мясникова спросили о его отношении к обязательной вакцинации и введению QR-кодов, без которых невозможны посещение общественных мест, а также поездки в междугороднем и международном транспорте.

Мясников уверен, что принудительную вакцинацию нужно было проводить раньше, тогда бы, по его мнению, удалось бы сохранить много тысяч человеческих жизней:

"Эта мера сильно запоздала. Идёт волна, 40 тысяч заболевших в день. Это мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Сегодня у нас, к счастью, всплеск вакцинации, но на эту волну ковида, на эти смерти это никак не повлияет, потому что от введения первой дозы вакцины до появления защиты должно пройти полтора-два месяца. Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления".

Врач предупредил, что в вопросе вакцинации важно не сдавать позиций, потому что он уверен, что весной придёт новая волна коронавируса. И чтобы спасти жизни людей в марте, нужно, по его мнению, довести вакцинацию до конца.

Мясников уверен, что причиной провала добровольной вакцинации стало "слишком благодушное отношение" к антипрививочникам.