Доктор Мясников: "К вакцинации детей я бы относился с осторожностью"

Доктор Мясников ещё раз прояснил свою позицию о вакцинации. Медик отметил, что "делать вакцину надо тем, кому не делать её опаснее, чем делать". Он заявил, что не приветствует вакцинацию детей и подростков.

Александр Мясников отметил, что тема про QR-коды является на сегодняшний день весьма острой. Врач сказал, что поддерживает эти нововведения, однако не старается быть "в тренде угодливости".

Он перечислил тех, кто должен в первую очередь пройти вакцинацию против коронавируса.

"Кто кандидаты в реанимацию со смертностью там под 50%?! 65+, хронические больные, с диабетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, гипертонией и т. д. Вот для этой категории лиц я бы вакцинацию от ковид сделал бы обязательной. И введение QR-кодов приветствовал бы как меру принуждения к вакцинации (реальность уже в Западном Мире). Медицинской составляющей в QR-кодах мало, но мера принуждения действенная!" — пишет медик в своём Telegram-канале.

На вакцинацию детей и подростков Мясников смотри иначе.

"А вот к вакцинации детей и подростков я бы относился с осторожностью…" — отмечает врач.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.