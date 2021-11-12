Мясников предрёк 100-процентную вакцинацию одному из регионов РФ

Доктор Александр Мясников оценил инициативу Свердловской области, где решили бороться с антипрививочниками радикальным способом.

Врач отреагировал на новость о том, что в Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете продажи алкоголя без QR-кода. В регионе без QR-кода уже не пускают в заведения культуры и спорта, общепита, ТЦ, салоны красоты, фитнес-клубы и санатории.

"Теперь я знаю, в каком регионе страны будет 100-процентная вакцинация", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

"Опасаюсь теперь в соцсетях мракобесных фантазий о толпах голодных бероевцев на пороге Вкусвилла и бредущих по трамвайным путям. Зима близко, а смена сезонов — опасное время для склонных к обострениям", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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