В Свердловской области предложили продавать алкоголь только по QR-кодам

Власти Свердловской области рассмотрят идею о запрете продажи алкогольных напитков людям без QR-кода.

По словам министра АПК и потребительского рынка региона Артёма Бахтерева, инициатива будет вынесена в повестку очередного заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперштаб следит за соблюдением всех эпидемиологических ограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя", — сказал Бахтерев.

Он добавил, что с 30 октября в регионе QR-коды проверяют при входе в заведения культуры, спорта, общественного питания, салоны красоты, санатории и торговые центры, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял о возможном расширении списка учреждений, при посещении которых понадобится QR-код. Он предложил внести в этот перечень храмы. Окончательное решение остаётся за руководителями конфессий.

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