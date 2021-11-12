Минобороны удвоит число военных медиков в ковидном центре в Подмосковье

В Минобороны РФ решили увеличить более чем в два раза число военных медиков во временном медцентре для лечения больных COVID-19 в подмосковной Кубинке.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве, 12 ноября из Петербурга в Подмосковье направят второй отряд из 230 военных медспециалистов. Их доставят туда самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

В настоящее время во временном медицинском центре, развернутом при участии Минобороны в Кубинке, оказывают помощь уже 224 военных медика. С прибытием второго отряда их численность достигнет 454 человек.

По данным ведомства, в Кубинку направлены врачи-инфекционисты, а также медсёстры и санитарки. Для оказании помощи больным коронавирусом во временном медцентре планируется привлечь также курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова.

Ранее сообщалось, что в Минобороны сформировали резерв сил и средств для борьбы с COVID-19 в регионах РФ. Для этих целей подготовлено девять медотрядов специального назначения, а также девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад.

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