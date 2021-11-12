Врач-педиатр рассказал о серьёзных последствиях COVID-19 для детей

Случаи, когда коронавирус "накладывается" на другие детские инфекционные заболевания, могут иметь тяжёлые последствия для детей и даже привести к летальному исходу. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-педиатр Сергей Токарев в беседе с ura.ru:

"Это фатально, катастрофически опасно, если в одном организме произойдёт встреча коронавируса и детских инфекций у непривитых от них ребят".

Врач предостерегает, что заболевание детскими болезнями грозит серьёзными последствиями и в постковидный период. Специалист напоминает, что у ребёнка может быть мало шансов выздороветь, если он не был привит, и его организм уже был ослабленным.

По наблюдению члена-корреспондента РАН, главы Национального научного общества инфекционистов Александра Горелова, чаще всего заражаются коронавирусом совсем маленькие дети, в возрасте до одного года, и подростки. По его словам, доля заболевших COVID-19 детей составляет 11%.

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