Случаи, когда коронавирус "накладывается" на другие детские инфекционные заболевания, могут иметь тяжёлые последствия для детей и даже привести к летальному исходу. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-педиатр Сергей Токарев в беседе с ura.ru:
"Это фатально, катастрофически опасно, если в одном организме произойдёт встреча коронавируса и детских инфекций у непривитых от них ребят".
Врач предостерегает, что заболевание детскими болезнями грозит серьёзными последствиями и в постковидный период. Специалист напоминает, что у ребёнка может быть мало шансов выздороветь, если он не был привит, и его организм уже был ослабленным.
По наблюдению члена-корреспондента РАН, главы Национального научного общества инфекционистов Александра Горелова, чаще всего заражаются коронавирусом совсем маленькие дети, в возрасте до одного года, и подростки. По его словам, доля заболевших COVID-19 детей составляет 11%.
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