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Диетолог назвала продукты, которые помогут при выздоровлении от COVID-19

Здоровье

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, какие продукты помогут при выздоровлении от COVID-19.

Диетолог назвала продукты, которые помогут при выздоровлении от COVID-19

Специалист в беседе с РИА Новости подчеркнула, что тем, кто лечится от коронавируса, главный упор нужно делать на продукты, в которых много цинка. Она объяснила, что этот микроэлемент официально рекомендован для лечения коронавируной инфекции, потому что он помогает формировать Т-клеточный иммунитет.

Диетолог назвала продукты животного и растительного происхождения, богатые цинком:

"Цинк есть в продуктах животного происхождения: в мясе, печени, рыбе и морепродуктах (сельдь, моллюски и устрицы). Из растительных источников: бурый рис, зародыши пшеницы, овёс, морковь, горох, лук, шпинат и практически все орехи".

Также нутрициолог рассказала, что нехватку цинка в организме можно определить и без анализов:

"При недостатке цинка почти всегда наблюдаются какие-то высыпания на коже, шелушения или воспаления, язвочки, дерматиты".

Специалист добавила, что признаками дефицита цинка также может быть долгое заживление ран или псориаз.

 

 

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Три продукта против коронавируса. Жить здорово!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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