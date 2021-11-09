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Профессор ФМБА назвала продукты, способные противостоять COVID-19

Здоровье

По словам профессора ФМБА РФ Маргариты Королёвой, во время пандемии COVID-19 в меню необходимо включать животные и нерафинированные растительные жиры.

Профессор ФМБА назвала продукты, способные противостоять COVID-19

Доктор медицинских наук подчеркнула, что богатые этими веществами продукты питания способны защищать организм человека от различных воспалений. Кроме того, как отмечает специалист, они активно противостоят распространению вируса, передаёт "Российская газета".

Королёва рекомендует употреблять масло гхи по две чайные ложки в день. Также она пояснила, что хорошими источниками жирорастворимых витаминов, необходимых для иммунной защиты, являются куриные или перепелиные яйца. Профессор ФМБА посоветовала готовить их утром на завтрак.

Помимо этого, в течение дня нужно есть орехи и семена.

"Важно не жарить их, так как в этом случае жиры окисляются", — уточнила медик.

На обед и ужин Королёва просит не отказываться от рыбы с северных морей, оливкового масла, масла проросшей пшеницы, авокадо.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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