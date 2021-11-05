Учёные: беспроводные наушники могут стать причиной онкологии

Согласно результатам исследований, популярный сегодня гаджет — беспроводные наушники — может стать причиной онкологии. Об этом говорит телеканал Al Arabiya со ссылкой на итоги испытаний, которые подтверждают, что Bluetooth-наушники, например, AirPods, могут отрицательно воздействовать на мозг. Причина такого влияния гаджета заключается в его электромагнитном воздействии, которое может стать причиной опасных заболеваний.

Специалисты отмечают, что особенно осторожными с беспроводными наушниками следует быть беременным женщинам. В случае их использования повышается риск выкидышей, а у родившихся малышей может наблюдаться гиперактивность и синдром дефицита внимания.

Учёные уже не в первый раз предупреждают о негативном влиянии электромагнитного излучения на организм человека. В 2015 году группа специалистов направила на утверждение в ВОЗ и ООН документ, призывающий ограничить использование беспроводных устройств:

"Ряд исследований подтвердил, что Bluetooth-устройства излучают меньшее количество радиации, чем другие, но они всё равно повышают риск развития онкологических и других серьёзных заболеваний".

По информации Международного агентства по изучению рака, воздействие излучения беспроводных гаджетов и мобильных телефонов ставится в один ряд с канцерогенами. Поэтому не рекомендуется использовать такие устройства в течение целого дня и тем более засыпать в них.

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