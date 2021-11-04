Сколько умерло от COVID-19 в октябре, подсчитали аналитики

За минувший месяц от коронавируса скончались около 214 тысяч человек. Согласно подсчётам аналитиков ТАСС, погибших в октябре на 20% меньше, чем в минувшем сентябре.

В октябре из-за коронавируса умер каждый 60-й заразившийся, тогда как в конце лета этот показатель превышал 75, пишет агентство.

По информации аналитиков, показатели заболеваемости остались почти такими же, как и за аналогичный период прошлого года. Однако есть одно отличие — смертность упала почти на треть.

По-прежнему "эпицентром" заболеваемости остаётся США. Америка держит лидерство по количеству зарегистрированных случаев в сутки. Таким образом, в октябре цифры распределились следующим образом:

США — 2,4 млн. заболевших в сутки,

Великобритания — 1,2 млн.,

Россия — 1 млн.,

Украина — 500 тысяч.

Что же касается смертности, то позиции распределились так:

Россия — около 1,2 тыс. человек в день, 31 тысяча за октябрь.

США — 0,9 тыс. в сутки, свыше 42 тысяч за месяц,

Украина — 11 тысяч за октябрь.

Турция — 200 летальных случаев в сутки.

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