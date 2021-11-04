За минувший месяц от коронавируса скончались около 214 тысяч человек. Согласно подсчётам аналитиков ТАСС, погибших в октябре на 20% меньше, чем в минувшем сентябре.
В октябре из-за коронавируса умер каждый 60-й заразившийся, тогда как в конце лета этот показатель превышал 75, пишет агентство.
По информации аналитиков, показатели заболеваемости остались почти такими же, как и за аналогичный период прошлого года. Однако есть одно отличие — смертность упала почти на треть.
По-прежнему "эпицентром" заболеваемости остаётся США. Америка держит лидерство по количеству зарегистрированных случаев в сутки. Таким образом, в октябре цифры распределились следующим образом:
Что же касается смертности, то позиции распределились так:
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