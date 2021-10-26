В России с 8 ноября введут новую форму сертификата о вакцинации против COVID-19

В Минздраве РФ утвердили форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ появился на портале правовой информации.

В документе говорится о необходимости принять форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекции".

Приказ начнёт действовать с 8 ноября. Сертификаты, выданные россиянам ранее, будут автоматически переоформлены на портале "Госуслуги". В документ включат следующую информацию:

подробная характеристика вакцинированного человека (имя, фамилия, отчество, место проживания, дата рождения, пол);

QR-код;

данные о ревакцинации, наличии противопоказаний, заболеваниях, которые развились на фоне COVID-19.

Все сведения будут предоставлять пациенту на русском и английском языках в электронном виде не позднее чем через три дня после прививки. При необходимости сертификат можно получить в бумажном формате.

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