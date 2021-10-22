В одну из больниц Киева в четверг были госпитализировали сразу семь тяжёлых коронавирусных больных. Все — по документам — полностью вакцинированы, что подтверждали сертификаты. Как оказалось, поддельные.
Об инциденте рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец на своей странице в Facebook.
По его словам, заведующий отделением был удивлён, поскольку течение болезни у вакцинированных пациентов должно проходить легко.
После обнародования этого инцидента власти Киева решили, что полиция будет проверять сертификаты о коронавирусной вакцинации по QR-коду.
Это будет происходить в местах массового скопления людей.
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