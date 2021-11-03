Учёные призвали не верить в миф о пользе умеренного потребления алкоголя

На протяжении многих лет считалось, что умеренное потребление алкогольных напитков полезно для здоровья. Однако учёные из Германии провели исследование и доказали, что распитие спиртного в малых количествах не может положительно влиять на организм.

Как сообщается в издании PLOS Medicine, научные сотрудники проанализировали образ жизни более четырёх тысяч взрослых жителей Германии.

Они выяснили, что преждевременная смерть трезвенников объясняется не воздержанием от алкоголя, а хроническими заболеваниями, курением, приёмом наркотиков, злоупотреблением спиртным в прошлом.

"Долгое время считалось, что потребление алкоголя имеет положительное воздействие на здоровье. Это основывалось на том, что люди, ведущие трезвый образ жизни, умирают раньше. Однако у большинства из них были обнаружены в анамнезе факторы, предсказывающие раннюю смерть: ежедневное курение табака, слабое здоровье, рискованное потребление алкоголя в юном возрасте", — говорится в исследовании.

При этом авторы статьи подчеркнули, что пациенты, которые не пьют спиртное, далеко не всегда умирают раньше тех, кто потребляет алкоголь в небольших количествах.

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