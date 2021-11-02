В Калининградской области местные жители ночью активно вакцинируются от COVID-19

Руководитель департамента охраны здоровья Минздрава Калининградской области Оксана Кокоулина заявила, что в региональном круглосуточном центре для желающих привиться против COVID-19 ночью вакцинируют 160-200 местных жителей.

Как объяснила Кокоулина, граждане постоянно посещают прививочный пункт. Темпы вакцинации населения выросли из-за обязательного характера процедуры для некоторых групп граждан, добавила глава департамента. Также она отметила эффективность системы QR-кодов и введение режима нерабочих дней на территории области.

"У нас текущий темп вакцинации на сегодняшний день составляет 3190 (россиян за 24 часа — Прим. Ред.), он увеличился более чем в три раза по сравнению с сентябрём", — подчеркнула Кокоулина, слова которой приводит РИА Новости.

По данным Оперштаба на второе ноября, в Калининградской области за сутки установили 394 случая заражения коронавирусом. Также за последние 24 часа по причине инфекции скончались два человека. По статистике на 29 октября, коллективный иммунитет местных жителей составил 52,9%.

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