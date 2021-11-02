Садальский назвал дешёвое лекарство от COVID-19

Актёр Станислав Садальский поведал об открытии бразильских учёных, которые нашли эффективное лекарство от коронавируса.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский недоверчиво относится к вакцине против COVID-19. Актёр ищет альтернативные методы борьбы с коронавирусом.

"С тяжёлыми формами COVID-19 позволяет бороться антидепрессант Флувоксамин, который прошёл соответствующие испытания в Бразилии, но сомневаться в их результатах не приходится, поскольку результаты испытания опубликованы — в журнале Lancet", — пишет заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

Садальский объясняет, что антидепрессант "Флувоксамин" снижает риск госпитализации при коронавирусе на треть.

"Среди тех, кто довёл лечение флувоксамином до конца, количество серьёзных осложнений было ниже на 66%, а смертность на 91%. При этом за флувоксамин ухватились многие, потому что он очень дешёвый: 10-дневный курс стоит всего 4 доллара. "Флувоксамин" пока единственное лекарство, которое, будучи применено на ранней стадии, может предотвратить смерть от ковида", — пишет актёр.

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