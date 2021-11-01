Вирусолог оценил опасность штамма коронавируса "мю", обнаруженного в России

Вирусолог Пётр Чумаков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения Роспотребнадзора о трёх случаях заражения штаммом коронавируса "мю" в России.

"Вариант "мю", судя по всему, не столь опасен, как штамм "дельта". Однако надо ещё понять, насколько течение этого заболевания у нас в России сопровождается какими-то тяжёлыми случаями. Поэтому на основании всего лишь трёх случаев заболевания делать какие-то выводы преждевременно. Надо посмотреть", — объяснил профессор.

Также он отметил, что штамм "мю" вряд ли вытеснит "дельту". Учёным необходимо понять, "завозные" эти три случая или же вирус распространялся уже на территории нашей страны, пояснил Чумаков.

"Если штамм "мю" начнёт распространяться и вытеснять, и его доля в общей доле заболевших будет увеличиваться, тогда можно будет говорить, что действительно он представляет какую-то угрозу. Пока говорить преждевременно, потому что этих вариантов очень много. За исключением штамма "дельта" они пока не являются каким-то угрожающим. Даже тот вариант "дельты", который сейчас появился, не представляет особую угрозу по сравнению с исходной "дельтой", — сказал вирусолог.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил "Интерфаксу" об обнаружении среди россиян трёх больных штаммом коронавирусной инфекцией "мю". Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что пока доминирующим вариантом всё ещё является "дельта". Также в России выявили одно заражение штаммом "лямбда".

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