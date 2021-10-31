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Концентрацию "Спутника V" для детей уменьшат в 5-10 раз

Здоровье

Для вакцинации детей специалисты центра им. Гамалеи подобрали безопасную концентрацию вакцины "Спутник V". Об этом заявил Александр Гинцбург, директор исследовательского центра.

Концентрацию "Спутника V" для детей уменьшат в 5-10 раз

Отличие от взрослой вакцины состоит в концентрации — для детей ее планирую снизить в 5-10 раз.

"Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы "Спутник V" разведен уже 10 раз", — рассказал Гинцбург в эфире России-1.

Ранее Гинцбург объяснил, почему вакцинированные против коронавируса люди заболевают инфекцией. Причиной служит штамм "дельта", из-за которого клетки памяти не могут противостоять COVID-19 вовремя. Он отметил, что при ревакцинации каждые шесть месяцев, люди сохраняют необходимый уровень антител.

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Можно ли взрослым делать детские прививки
Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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