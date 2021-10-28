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Депутаты фракции КПРФ в Госдуме Харитонов и Шаргунов заболели COVID-19

Здоровье

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о заболевании коронавирусом депутатов фракции КПРФ Николая Харитонова и Сергея Шаргунова.

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме Харитонов и Шаргунов заболели COVID-19

"Вчера заболел Харитонов, сегодня заболел Шаргунов", — цитирует председателя нижней палаты парламента РИА Новости.

Спикер Госдумы заявил, что сотрудникам аппарата Госдумы и помощникам депутатов придётся привиться от COVID-19.

"Нам также надо выработать решение и по депутатам", — отметил Володин.

По его словам, планируется рассмотреть вопрос о переводе на "удалёнку" депутатов, не желающих или не имеющих возможности привиться от коронавируса. Соответствующее предложение может быть вынесено на пленарное заседание Госдумы.

Председатель нижней палаты рассказал о наличии у депутатов возможности знакомиться с работой парламента в режиме реального времени. Также планируется проработать возможность озвучивания из позиции через фракцию или комиссию по регламенту.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуме переболели COVID-19 30% депутатов Госдумы VIII созыва. Доля привившихся от коронавируса в нижней палате парламента составила 62%.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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