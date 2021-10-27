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Установлено: аспирин значительно снижает количество COVID-госпитализаций

Здоровье

Новое исследование Университета Джорджа Вашингтона показало, что безрецептурный аспирин может помочь защитить лёгкие пациентов, у которых положительный тест на коронавирус.

Установлено: аспирин значительно снижает количество COVID-госпитализаций

Отчётная статья о работе исследователей опубликована на портале The Jerusalem Post.

Группа учёных обследовала более 400 коронавирусных пациентов из больниц по всей территории Соединённых Штатов, которые принимают аспирин с какой-то другой, не связанной с COVID-19 целью. По сравнению с пациентами, которые не принимают препарат, у потребителей аспирина было обнаружено:

  • на 44% ниже риск необходимости искусственной вентиляции лёгких,
  • на 43% ниже риск необходимости госпитализации в отделение интенсивной терапии,
  • на 47% ниже риск смерти в больнице.

"Когда мы узнали о связи между сгустками крови и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечного приступа, может быть важен для пациентов с COVID-19, — объявил доктор Джонатан Чоу из GWU. — Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести COVID-19 и смертью”.

Уже некоторое время известно, что низкие дозы аспирина помогают разжижать кровь, что, в свою очередь, может защитить от проблем со свёртываемостью крови и возникновения инсульта и тромбоза. Для людей, перенёсших сердечный приступ или инфаркт миокарда, регулярный приём низких доз аспирина может помочь защитить их от дальнейших осложнений.

Несмотря на то что "ковид" в значительной степени влияет на дыхательную систему, он также связан со свёртыванием крови, особенно в мелких кровеносных сосудах.

Эти сгустки вызывают крошечные закупорки в лёгочной кровеносной системе, что потенциально может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС).

Приём низких доз аспирина снижает риск заражения COVID на 29%

Исследователи из Медицинского центра Барзилай в Израиле пришли к аналогичному выводу об аспирине ещё в марте, когда они проверили его действие на сгустки крови, связанные с коронавирусом.

Они определили, что аспирин несёт в себе определённые иммунологические преимущества, которые сами по себе являются антиковидными. Ученые обнаружили, что приём низких доз аспирина здоровым человеком может помочь снизить риск заражения примерно на 29%.

"Аспирин дешёв, легкодоступен, и миллионы людей уже используют его для лечения своих заболеваний, — добавил Чоу. — Обнаружение этой ассоциации — огромная победа для тех, кто хочет снизить риск некоторых из самых разрушительных последствий COVID-19”.

Важно помнить

При неправильном или чрезмерном применении аспирин может вызвать нарушения свёртываемости крови и язву желудка. Это также может вызвать другие непреднамеренные побочные эффекты в зависимости от состояния пациента.

 

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Дожить до 120. Ацетилсалициловая кислота (аспирин). Здоровье.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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