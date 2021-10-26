Не COVIDом единым: США запустили программу поиска 10 тысяч "природных вирусов"

Государственное агентство США по международному развитию, финансируемое администрацией Джо Байдена, совместно с Университетом штата Вашингтон запустило новый проект стоимостью $125 млн, направленный на обнаружение более 10 тысяч новых вирусов в природе. К работе будет подключена "группа иностранных специалистов".

"Амбициозная программа — ответ на аналогичную форму исследований, проводимых Альянсом экологического здравоохранения и его партнером — Уханьским институтом вирусологии. Многие эксперты считают, что эта лаборатория, управляемая Коммунистической партией Китая, является источником COVID-19", — сообщает портал The National Pulse.

По данным издания, новая госпрограмма США будет направлена на "сбор более 800 тысяч образцов за пять лет”.

"Ожидается, что этот процесс приведет к открытию от 8000 до 12 000 новых вирусов, которые исследователи затем будут проверять и секвенировать геномы тех, которые представляют наибольший риск для здоровья животных и человека, — говорится в статье. — Программа опирается на сотрудничество с зарубежными странами, поскольку в ее описании изложены усилия по наращиванию научного потенциала в странах-партнерах с упором на коронавирусы, филовирусы и парамиксовирусы.

Хотя иностранные сотрудники WSU еще не были определены, есть основания полагать, что среди них будут технологические фирмы из Китая".

Кроме того, группа проекта планирует сотрудничать с 12 целевыми странами Африки, Азии и Латинской Америки "для осуществления крупномасштабных программ наблюдения за животными в их собственных странах, с использованием собственных лабораторных помещений”.

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