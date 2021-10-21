Врач назвал способ защититься от нового штамма коронавируса AY.4.2

Специалист по особо опасным инфекциям, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал в беседе с Pravda.Ru появление в России нового, более заразного варианта коронавируса AY.4.2.

"К приходу AY.4.2 надо отнестись как к данности и не паниковать. Процесс эволюции не остановить, поскольку это — природное явление. Мы видим её наглядно, точно по Дарвину. По Дарвину новая конструкция, если она имеет преимущество перед предыдущей, вытесняет предыдущую, как новый "Мерседес" вытесняет старый", — объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что людям для защиты от новой угрозы необходимо вакцинироваться существующими препаратами, а учёным надо разрабатывать новую вакцину на основе немутирующих белков.

"Каждая новая конструкция вируса всё меньше чувствительна к действию того коллективного иммунитета, который мы пытаемся насоздать от вакцины и, в том числе, у переболевших. Из-за этого повторные заболевания. То есть те люди, которые вакцинированы вакциной на основе первого штамма уханьского, они все такие сейчас, всё больше будут болеть каждым новым обновлённым штаммом", — добавил Жемчугов.

Ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о случаях заражения новым вариантом COVID-19 AY.4.2 в России. По данным ТАСС, впервые его зафиксировали в Великобритании. Местные генетики заявили, что новый штамм способен распространяться на 10-15% быстрее, чем прежняя версия "дельты".

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