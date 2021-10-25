Для кого опасен лук, рассказали врачи-диетологи

О том, что лук может быть опасен для здоровья, заявил врач-диетолог Александр Андреев. По словам специалиста, "безмерное" употребление в пищу может грозить не только расстройством ЖКТ, но и серьёзными проблемами с давлением.

"Лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление", — пояснил врач в беседе с изданием "Dоктор Питер".

Много есть лука нельзя и тем, у кого

язвенная болезнь желудка,

проблемы с печенью

или колит.

По словам Андреева, речь идёт не только об употреблении овоща в сыром виде, но и чрезмерное добавление в блюда.

Ранее Pravda.Ru писала о вреде яблок. Так, по словам специалистов, большое количество этого фрукта в рационе может повысить сахар в крови. Особенно тщательно за количеством яблок в меню нужно следить людям с диабетом и ожирением.

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