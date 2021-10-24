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Диетолог назвал два продукта для снижения уровня "плохого" холестерина

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы снизить уровень "плохого" холестерина.

Диетолог назвал два продукта для снижения уровня "плохого" холестерина

По словам Ковалькова, что для снижения уровня "плохого" холестерина нужно нормализовать уровень сахара в крови. Это достигается употреблением достаточного количества белка и клетчатки, которой много, например, в отрубях. Также врач порекомендовал внести в рацион питания залежавшиеся яблоки, в которых содержится пектин.

Диетолог призвал сократить количество быстрых углеводов и заменить их сложными.

"Количество углеводов не должно превышать 110-115 граммов в сутки", — сообщил врач на канале в YouTube.

Для каждого человека эта цифра может быть разной — всё зависит от объёма умственных и физических нагрузок.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал включить в рацион чеснок и лук, поскольку потребление этих продуктов будет способствовать защите стенок сосудов от образования холестериновых бляшек.

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Холестерин и атеросклероз: комментарий врача
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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