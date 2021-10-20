Иммунолог: нерабочая неделя не повлияет на смертность

Врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября оправдано для снижения заболеваемости коронавирусом среди населения.

Специалист объяснил "Свободной прессе" с чем может быть связано предложение вице-премьера Татьяны Голиковой:

"Если у нас есть определённое количество свободных коек, то ограничения не водятся. Но если коечный фонд исчерпан, то надо вводить ограничения, чтобы все заболевшие люди могли получить необходимую медицинскую помощь".

Рост заболеваемости в России продолжает увеличиваться, граждан необходимо активно стимулировать к вакцинации, особенно пожилых. Болибок обратил внимание, что нерабочая неделя может снизить показатель заражения, но вряд ли существенно повлияет на пенсионеров.

"На снижение смертности нерабочая неделя вряд ли повлияет. Ведь пенсионеры и так дома сидят, для них нет разницы — рабочие дни, или нет. А вот чтобы вытащить пожилых людей на вакцинацию — это проблемы не решает", — считает он.

Врач подчеркнул, что летальный исход коронавируса фиксируется среди пожилых россиян больше, чем в других возрастных категориях.

Болибок также уверен, если нерабочую неделю всё-таки введут, необходимо дополнить это решение ограничениями на работу заведений развлекательного характера.

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