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Выплаты за каждого привитого от COVID-19 пообещали липецким медикам

Здоровье

Допвыплаты будут получать за каждого привитого от COVID-19 медики, работающие в государственной системе здравоохранения Липецкой области.

Выплаты за каждого привитого от COVID-19 пообещали липецким медикам

Как сообщает правительство региона, размер выплаты за каждого жителя области, прошедшего вакцинацию от коронавируса, составит 200 рублей.

Если разные компоненты вакцины человеку водили два разных медика, сумму выплаты разделят между ними.

За каждого привитого от COVID-19 однокомпонентным препаратом также будут начислять 200 рублей.

"Число вакцинированных определяется по данным ресурса учёта информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Сумма будет распределяться между медиками, задействованными в вакцинации", — поясняется в сообщении.

По информации областных властей, на выплаты медикам за вакцинацию планируется направить около 99 млн рублей. Половина этой суммы выделена из федеральной казны. Ещё 50% предусмотрели в бюджете региона.

Сообщается, что медики получат выплаты из областного бюджета за проведение иммунизации от COVID-19 вакцинации против коронавирусной инфекции с 27 августа по 31 декабря 2021 года.

Планируется, что выплаты за этот период перечислят медикам в ноябре.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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