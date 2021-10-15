В Иркутской области ввели обязательную прививку от COVID-19 для пожилых людей

Власти Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для местных жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Михаил Лужнов.

По данным документа, в Иркутской области пенсионеров, которым по медицинским показаниям можно прививаться, обязали вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Также препарат должны получить следующие граждане:

бюджетники;

студенты и ученики от 18 лет;

работники заведений общественного питания;

сотрудники в сфере торговли;

люди из туристических и коммунальных сфер;

промышленники и водители;

энергетики и вахтовики;

волонтёры;

другие.

Власти решили ужесточить меры по борьбе с COVID-19, поскольку в регионе фиксируют ухудшение эпидемиологической обстановки. Кроме того, по информации из постановления, далеко не все люди, которые рискуют заболеть и умереть от осложнений, прививаются против коронавируса. Документ опубликовали на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным Оперштаба, в России 15 октября зафиксировали максимальные суточные смертность и заболеваемость COVID-19 с начала пандемии. За минувшие 24 часа заразились 32 196, зафиксировали летальных исходов — 999.

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