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Автор Ирина Гусакова

В Венесуэле проводят ритуалы для победы над коронавирусом

Здоровье » Здоровье и профилактика

Одним ударом Виктор Медина разрушает горящий костёр, а затем босыми ногами идёт по тлеющим углям. Так начинается ритуал на горе Сорте на северо-западе Венесуэлы, цель которого — победить пандемию коронавируса.

ритуал

Медина хватает горящую ветку и бьёт ею по голове, украшенной головным убором с перьями. Он берёт ещё одну тлеющую ветку и, не дрогнув, кусает её. За Мединой следует помощник, Жанкарлос Лискано с алкоголем в руках, спиртное он брызгает на Медину.

Как венесуэльцы изгоняют "ковид"

"Ну давай же!" — кричит Лискано во время "танца при свечах" на склонах горы в штате Яракуй, где, по преданию, появилась богиня любви и мира Мария Лионса.

"Мы делаем это, чтобы почтить королеву… в частности, чтобы она спасла нас от этой пандемии", — сказал 40-летний учитель Лискано AFP перед тем, как перейти через огонь.

Каждый год 12 октября (в Венесуэле празднуют День сопротивления коренных народов) тысячи верующих отправляются в этот дикий эпицентр венесуэльского спиритизма, чтобы поклониться образу богини.

Из-за ограничений, введенных из-за пандемии, в 2020 году только около 20 местных жителей смогли принять участие в ритуале. В этом году власти позволили людям провести ритуал полноценно, хотя разрушительный экономический кризис, когда страна столкнулась с нехваткой топлива, несмотря на огромные собственные запасы нефти, привёл к значительному сокращению населения.

Двое из помощников Медины по ритуальным танцам умерли от "ковида". "Сегодня мы отдаём им дань памяти и уважения", — сказал 33-летний пекарь.

Куря табак, он готовится призвать Касика Тиуна, местного вождя, жившего 500 лет назад.

Перед началом церемонии, демонстрирующей силу духов на Земле, сотни людей стоят в тишине минуту, чтобы почтить память 4600 венесуэльцев, умерших от COVID, согласно официальным данным.

Затем бьют в барабаны.

"Давай! Давай! Я его не боюсь!" — кричат зрители, двигаясь в такт перед четырьмя кострами.

Посредник между духами и людьми

Покрытый чёрной сажей Медина говорит, что его тело немного устало, но сам он чувствует себя "отлично" после седьмого ритуала. Около 5000 верующих разбивают лагерь на склонах горы, где они возвели алтари высотой в несколько метров.

ритуал

Повсюду фигуры богини Марии в окружении свечей, цветов и фруктов.

А 50-летний торговец Тило Перейра призывает дух викинга "мистера Робдисона". Другой прихожанин поливает его голову водой, в то время как Перейра пытается проткнуть щёку большой иглой.

Подобные ритуалы предназначены для исцеления. В трансе участники режут себя лезвиями и ходят по осколкам стекла. "Дух помогает тебе", — сказал Перейра, у которого есть татуировка викинга.

Волшебная гора

57-летний Краснахия Гонсалес говорит, что гора волшебная. Он считает, что это место вылечило его от "ковида". Хосе Бернал, 61-летний рабочий из Валенсии, приехал на гору, чтобы оправиться от "ковида". Его лёгкие пострадали от болезни. И он говорит, что устаёт от малейшего усилия.

Сидящий с закрытыми глазами спиритист выпускает табачный дым, поливая голову фруктовым соком. После этого оба направляются к реке, где Бернал трижды окунается в воду.

"Это духовный госпиталь", — говорит Джексон Мендес, спиритист, который отрицает, что практикует "плохую магию".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 венесуэла коронавирус
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