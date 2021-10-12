Пять продуктов, восстанавливающих способность кожи регенерировать

У многих людей кожа очень чувствительна: чуть что — образуется синяк, который "цветёт" неделями, а каждая, даже самая маленькая, царапинка упорно не желает заживать.

Это, говорят врачи, может быть сигналом того, что организму не хватает определённых питательных элементов. Исправить ситуацию можно с помощью включения в рацион определённых продуктов.

Брокколи

Витамин С, содержащийся в брокколи, поможет восстановить поврежденную кожу и выработать коллаген.

Кстати, в брокколи этого витамина больше, чем в апельсине!

Куркума

Эта трава борется с воспалением и бактериями, исцеляя изнутри и снаружи.

Сделайте пасту, смешанную с водой, чтобы местно успокоить воспаленную кожу.

Говядина

Красное мясо богато цинком, который необходим для свертывания крови и заживления ран. Нанесение оксида цинка (содержащегося в креме для подгузников) на ожог поможет его заживить и уменьшить покраснение.

Красный перец

Богатый витамином А красный перец ускоряет заживление, стимулируя процесс восстановления.

Лосось

Богат витамином D3, который необходим для производства новых клеток кожи, и он защищает здоровые клетки.

Добавление этих продуктов в ваш ежедневный или еженедельный режим питания поможет наладить процессы регенерации в организме.

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