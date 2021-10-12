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Пять продуктов, восстанавливающих способность кожи регенерировать

Здоровье

У многих людей кожа очень чувствительна: чуть что — образуется синяк, который "цветёт" неделями, а каждая, даже самая маленькая, царапинка упорно не желает заживать.

Пять продуктов, восстанавливающих способность кожи регенерировать

Это, говорят врачи, может быть сигналом того, что организму не хватает определённых питательных элементов. Исправить ситуацию можно с помощью включения в рацион определённых продуктов.

Брокколи

Витамин С, содержащийся в брокколи, поможет восстановить поврежденную кожу и выработать коллаген.

  • Кстати, в брокколи этого витамина больше, чем в апельсине!

Куркума

Эта трава борется с воспалением и бактериями, исцеляя изнутри и снаружи.

  • Сделайте пасту, смешанную с водой, чтобы местно успокоить воспаленную кожу.

Говядина

Красное мясо богато цинком, который необходим для свертывания крови и заживления ран. Нанесение оксида цинка (содержащегося в креме для подгузников) на ожог поможет его заживить и уменьшить покраснение.

Красный перец

Богатый витамином А красный перец ускоряет заживление, стимулируя процесс восстановления.

Лосось

Богат витамином D3, который необходим для производства новых клеток кожи, и он защищает здоровые клетки.

Добавление этих продуктов в ваш ежедневный или еженедельный режим питания поможет наладить процессы регенерации в организме.

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