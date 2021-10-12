У многих людей кожа очень чувствительна: чуть что — образуется синяк, который "цветёт" неделями, а каждая, даже самая маленькая, царапинка упорно не желает заживать.
Это, говорят врачи, может быть сигналом того, что организму не хватает определённых питательных элементов. Исправить ситуацию можно с помощью включения в рацион определённых продуктов.
Витамин С, содержащийся в брокколи, поможет восстановить поврежденную кожу и выработать коллаген.
Эта трава борется с воспалением и бактериями, исцеляя изнутри и снаружи.
Красное мясо богато цинком, который необходим для свертывания крови и заживления ран. Нанесение оксида цинка (содержащегося в креме для подгузников) на ожог поможет его заживить и уменьшить покраснение.
Богатый витамином А красный перец ускоряет заживление, стимулируя процесс восстановления.
Богат витамином D3, который необходим для производства новых клеток кожи, и он защищает здоровые клетки.
Добавление этих продуктов в ваш ежедневный или еженедельный режим питания поможет наладить процессы регенерации в организме.
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