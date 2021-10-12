Пять причин разлюбить хот-доги

Хот-доги многие считают идеальным вариантом для быстрого перекуса на бегу. Они относительно дешевы, их легко приготовить, и их можно купить практически в любом месте, не говоря уже о том, что они вкусные.

Но — увы — к полезным продуктам хот-доги вовсе никак не относятся.

Типичный хот-дог с кетчупом и горчицей содержит около 290 калорий и 900 мг соли, большая часть которой поступает из сахара и нездоровых насыщенных жиров.

Пять причин начать заменять хот-дог чем-то более здоровым

Могут быть вредны для сердца

Хот-доги богаты нездоровыми жирами и натрием. Один хот-дог без каких-либо приправ содержит около 14 г жира и 562 мг натрия, что составляет более четверти вашего ежедневного рекомендуемого потребления натрия.

Могут увеличить риск развития рака

Всемирная организация здравоохранения классифицировала хот-доги как канцерогены 1-й группы, что означает, что они вызывают рак у людей. В докладе ВОЗ говорится, что употребление в пищу не менее 50 г обработанного мяса каждый день увеличивает вероятность развития колоректального рака на 18%.

50 гр — это примерно четыре полоски бекона или один хот-дог.

Едят хот-доги чаще с нездоровой едой

Гарнирами для хот-догов обычно бывает порция жирной картошки фри и большой стакан газировки.

Булочки, в которые "вставлено" мясо обильно приправлены соусом с высоким содержанием сахара и натрия.

Могут спровоцировать аллергические реакции

Хот-доги содержат пищевые добавки, такие как нитриты, которые используются для их сохранения. Это мощный аллерген.

Могут увеличить риск развития диабета 2 типа

Чем больше вы едите хот-догов, тем выше ваши шансы заболеть диабетом 2 типа.

Согласно исследованию американских врачей, это "заслуга" входящего в их состав мяса. Точнее, способа его обработки.

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