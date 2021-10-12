Пять причин разлюбить хот-доги

Хот-доги многие считают идеальным вариантом для быстрого перекуса на бегу. Они относительно дешевы, их легко приготовить, и их можно купить практически в любом месте, не говоря уже о том, что они вкусные.
Но — увы — к полезным продуктам хот-доги вовсе никак не относятся.
Хот-доги богаты нездоровыми жирами и натрием. Один хот-дог без каких-либо приправ содержит около 14 г жира и 562 мг натрия, что составляет более четверти вашего ежедневного рекомендуемого потребления натрия.
Всемирная организация здравоохранения классифицировала хот-доги как канцерогены 1-й группы, что означает, что они вызывают рак у людей. В докладе ВОЗ говорится, что употребление в пищу не менее 50 г обработанного мяса каждый день увеличивает вероятность развития колоректального рака на 18%.
Хот-доги содержат пищевые добавки, такие как нитриты, которые используются для их сохранения. Это мощный аллерген.
Чем больше вы едите хот-догов, тем выше ваши шансы заболеть диабетом 2 типа.
Согласно исследованию американских врачей, это "заслуга" входящего в их состав мяса. Точнее, способа его обработки.
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