Роскачество обнаружило в наггетсах кишечную палочку и антибиотики

Специалисты Роскачества провели исследование и нашли в наггетсах кишечную палочку и листерии. Выяснилось, что производители этого продукта нарушают санитарные требования.

Исследователи анализировали наггетсы из 20 компаний. Специалисты не выявили токсичных элементов, однако обнаружили проблемы с микробиологическими показателями. По данным Роскачества, продукты с листериями изготавливали такие компании, как:

"Вкусвилл",

"Мясницкий ряд".

Наггетсы "Золотой петушок" содержали кишечную палочку. В трёх продуктах эксперты обнаружили стафилококк. По словам эндокринолога Натальи Фадеевой, листерии обитают в пище, если на производстве игнорируют нормы гигиены и хранения. Чтобы не заболеть из-за опасных бактерий в продуктах, их необходимо подвергать высоким температурам, напомнили в Роскачестве.

Кроме того, исследователи сообщили, что в полуфабрикатах "Окраины" превышено количество антибиотиков.

Ранее специалисты Роскачества выяснили в ходе опроса, что из-за пандемии качество колбасы и молочных продуктов ухудшилось.

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