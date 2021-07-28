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В Роскачестве рассказали, как выбрать арбузы без нитратов

Общество

При выборе арбуза следует учитывать фактор транспортировки. Чем дольше везут плоды до места продажи, тем выше риск того, что арбуз был сорван недозрелым.

В Роскачестве рассказали, как выбрать арбузы без нитратов

Также следует обращать внимание на его внешний вид. Если плод зрелый, то у него чёткие и яркие полосы, матовая корка.

У спелой ягоды также есть земляное пятно — место, на котором она лежала на земле.

Качественный арбуз не должен иметь дефектов на корке. От покупки разрезанных арбузов лучше отказаться.

Эксперты рекомендуют покупать арбуз возле арбузных полей, так как ягоды там полностью дозревшие, сообщает "Лента.ру".

В сельском хозяйства повсеместно используют нитраты. Арбузы удобряют опасными веществами в период их созревания.

"К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов, поскольку он вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим", — пояснил старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артём Соколов.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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