Учёные до пандемии просили финансирование Минобороны США для создания "ковида"

Международное сообщество научных деятелей, в числе которых были учёные Уханьского института вирусологии, стремились разработать не существующие до "ковидной" пандемии коронавирусы.

Учёные собирались использовать генную инженерию и совмещать фрагменты идентичных штаммов вируса. Об этом стало известно через заявки на получение грантов от американского Министерства обороны. Документы оформили и отправили ещё в 2018 году.

По данным The Daily Telegraph, Минобороны Америки не стало финансировать создание новых коронавирусов.

Ранее председатель комиссии по вопросам "ковида" The Lancet и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс прекратили деятельность исследователей, которые пытались выяснить происхождение коронавируса. Оказалось, что они связаны с EcoHealth Alliance. Эта компания изучала на американские деньги "ковид" у летучих мышей вместе с сотрудниками Уханьского института вирусологии.

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