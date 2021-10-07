По словам кандидата медицинских наук, эндокринолога клиники МГУ Зухры Павловой, люди, соблюдающие диету, постоянно сталкиваются с одной и той же ошибкой, из-за которой возвращаются лишние килограммы.
В своём Telegram-канале врач пояснила, что желающие похудеть зачастую отказываются от белка в первом приёме пищи. Однако именно это может спровоцировать набор веса. Павлова рассказала о своей пациентке, которая за 4 месяца сбросила больше 7 килограммов. Как только девушка решила перестать употреблять белок на завтрак, к ней вернулся лишний вес.
"Прошу вас запомнить: белок надо есть в каждый приём пищи!", — подчеркнула Павлова.
Доктор советует обязательно включать в свой рацион следующие продукты:
Тем, кто хочет набрать вес, специалист порекомендовала заменить белок на различные каши.
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