857 случаев смерти больных COVID-19 зафиксировали в РФ за последние сутки, что является новым максимальным показателем с начала пандемии.
В предыдущий раз максимум суточной смертности был зарегистрирован накануне, 28 сентября. Тогда сообщалось о 852 умерших от коронавируса.
Согласно информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, всего с начала пандемии в стране скончались от COVID-19 уже 206388 человек.
К 29 сентября в РФ зарегистрировано 7487138 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки — 22430. Выздоровели более 6,6 млн заболевших COVID-19.
Напомним, в Роспотребнадзоре спрогнозировали подъём заболеваемости коронавирусом в стране осенью 2021 года.
28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о последовательном росте числа случаев COVID-19 в целом ряде регионов.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уменьшить риск заражения коронавирусом можно, соблюдая меры профилактики вирусных инфекций, в том числе, нося маски.
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