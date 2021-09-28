"В целом ряде регионов идёт рост": Песков высказался о четвёртой волне COVID-19

В ряде регионов зафиксирован подъём заболеваемости коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов", — цитирует заявление представителя Кремля ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова, эксперты расходятся во мнениях о начале четвёртой волны COVID-19 в РФ — одни считают, что она уже идёт, другие — что только будет начинаться.

"Но факт остаётся фактом. В целом ряде регионов идёт рост", — отметил представитель Кремля.

Ранее Роспотребнадзор спрогнозировал подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ в осенний период. Руководитель ведомства Анна Попова сообщила на прошлой неделе об увеличении количества случаев COVID-19 в 36 регионах.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, на 28 сентября в РФ зарегистрировали 7464708 случаев заражения COVID-19. Более 6,6 млн заболевших выздоровели, 205531 умер.

За последние сутки в стране выявили 21559 заразившихся коронавирусом. Зафиксировано 852 случая летального исхода, что является максимумом с начала пандемии.

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