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Восемь натуральных способов победить простуду

Здоровье

Несмотря на то, что все мы привыкли к ежегодному сезону простуд, болеть долго и нудно не хочет никто. А если уж не повезло и заложенный нос, температура и надрывный кашель навалились все разом, приходится лечиться.

Восемь натуральных способов победить простуду

Бывает, правда, что простудные заболевания исчезают сами по себе. Если же иммунная система недостаточно сильна, то приходится ускорять процесс выздоровления при помощи лекарств.

А между тем, есть восемь проверенных домашних средств, которые помогут избавиться от простуды без таблеток.

Пейте больше воды

Симптомы, такие как озноб и насморк, обычно вызывают обезвоживание. В тяжелых случаях к ним добавляются диарея и рвота. Организму нужно помочь — пополнить запасы жидкости, потому что она играет важную роль в различных процессах организма, включая поддержание температуры вашего тела, пищеварение и кровообращение.

Поэтому пейте больше воды, чем обычно, когда у вас простуда или вы чувствуете, что она начинается.

  • Обратите внимание: кофе и чай обезвоживают организм из-за содержания в них кофеина. Поэтому лучше избегать их, когда вы больны.

Принимайте пробиотики

Ферментированные продукты, такие как соленые огурцы и кефир, содержат живые микробы, называемые пробиотиками. Пробиотики часто обсуждаются в связи с их пользой для здоровья кишечника. Но многочисленные исследования показали, что они помогают укрепить естественный иммунный ответ вашего организма на вторжение бактерий, болезнетворных вирусов и других вредных микробов.

  • В качестве вкусного и питательного источника полезных пробиотиков добавьте йогурт в свой ежедневный рацион или перекусите домашними солеными огурцами, супом мисо, темпе или напитком из чайного гриба.

Отдохните

Некоторые люди любят заниматься спортом во время болезни, в то время как другие предпочитают оставаться в постели. Наши тела разные, поэтому стоит прислушаться к организму.

  • Но помните: отдых помогает вашей иммунной системе более эффективно бороться с простудой.

Если вам необходимо потренироваться, выберите мягкие упражнения на растяжку или дыхание.

Принимайте витамин С

Как только болезнетворный микроб вторгся в тело, вам необходимо оказать дополнительную поддержку иммунной системе, чтобы она могла лучше отразить атаку.

Одним из питательных веществ, имеющих иммуностимулирующий эффект, является витамин С.

Есть доказательства того, что витамин С может уменьшить как тяжесть, так и продолжительность простуды, повышая иммунитет.

  • Попробуйте добавить свежие дольки лимона в воду для получения дозы витамина С или перекусите цитрусовыми.

Сделайте кофейную клизму

Сторонники очищения толстой кишки считают, что удаление токсинов, продуктов жизнедеятельности и других вредных соединений из толстой кишки может помочь укрепить вашу иммунную систему.

  • Одним из таких видов очищения толстой кишки является кофейная клизма. Это лечение включает введение смеси воды и кофе в толстую кишку путем введения трубки в прямую кишку.

Пейте травяные тоники

Травяные тоники также могут быстро облегчить простуду благодаря соединениям, содержащимся в самих травах. Ниже приведены все ингредиенты для борьбы с простудой, которые вам нужны для тонизирующего средства против простуды. Смешайте и пейте так часто, как это необходимо.

  • 2 очищенных зубчика чеснока
  • 2 очищенных грейпфрута
  • 2 органических яблока
  • 1 свежий лимон
  • 1 кусочек имбиря
  • 2 стакана ягод

Ешьте супы с высоким содержанием питательных веществ

  • Куриный суп — это проверенное лекарство от простуды.

Эксперты считают, что этот эффект борьбы с простудой может быть как-то связан с молекулой карнозина в курице. Исследования показывают, что карнозин может помочь уменьшить ощущение заложенности в носу или горле, когда вы простужены.

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Как помочь себе при простуде? 10 лайфхаков
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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