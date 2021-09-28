Восемь натуральных способов победить простуду

Несмотря на то, что все мы привыкли к ежегодному сезону простуд, болеть долго и нудно не хочет никто. А если уж не повезло и заложенный нос, температура и надрывный кашель навалились все разом, приходится лечиться.

Бывает, правда, что простудные заболевания исчезают сами по себе. Если же иммунная система недостаточно сильна, то приходится ускорять процесс выздоровления при помощи лекарств.

А между тем, есть восемь проверенных домашних средств, которые помогут избавиться от простуды без таблеток.

Пейте больше воды

Симптомы, такие как озноб и насморк, обычно вызывают обезвоживание. В тяжелых случаях к ним добавляются диарея и рвота. Организму нужно помочь — пополнить запасы жидкости, потому что она играет важную роль в различных процессах организма, включая поддержание температуры вашего тела, пищеварение и кровообращение.

Поэтому пейте больше воды, чем обычно, когда у вас простуда или вы чувствуете, что она начинается.

Обратите внимание: кофе и чай обезвоживают организм из-за содержания в них кофеина. Поэтому лучше избегать их, когда вы больны.

Принимайте пробиотики

Ферментированные продукты, такие как соленые огурцы и кефир, содержат живые микробы, называемые пробиотиками. Пробиотики часто обсуждаются в связи с их пользой для здоровья кишечника. Но многочисленные исследования показали, что они помогают укрепить естественный иммунный ответ вашего организма на вторжение бактерий, болезнетворных вирусов и других вредных микробов.

В качестве вкусного и питательного источника полезных пробиотиков добавьте йогурт в свой ежедневный рацион или перекусите домашними солеными огурцами, супом мисо, темпе или напитком из чайного гриба.

Отдохните

Некоторые люди любят заниматься спортом во время болезни, в то время как другие предпочитают оставаться в постели. Наши тела разные, поэтому стоит прислушаться к организму.

Но помните: отдых помогает вашей иммунной системе более эффективно бороться с простудой.

Если вам необходимо потренироваться, выберите мягкие упражнения на растяжку или дыхание.

Принимайте витамин С

Как только болезнетворный микроб вторгся в тело, вам необходимо оказать дополнительную поддержку иммунной системе, чтобы она могла лучше отразить атаку.

Одним из питательных веществ, имеющих иммуностимулирующий эффект, является витамин С.

Есть доказательства того, что витамин С может уменьшить как тяжесть, так и продолжительность простуды, повышая иммунитет.

Попробуйте добавить свежие дольки лимона в воду для получения дозы витамина С или перекусите цитрусовыми.

Сделайте кофейную клизму

Сторонники очищения толстой кишки считают, что удаление токсинов, продуктов жизнедеятельности и других вредных соединений из толстой кишки может помочь укрепить вашу иммунную систему.

Одним из таких видов очищения толстой кишки является кофейная клизма. Это лечение включает введение смеси воды и кофе в толстую кишку путем введения трубки в прямую кишку.

Пейте травяные тоники

Травяные тоники также могут быстро облегчить простуду благодаря соединениям, содержащимся в самих травах. Ниже приведены все ингредиенты для борьбы с простудой, которые вам нужны для тонизирующего средства против простуды. Смешайте и пейте так часто, как это необходимо.

2 очищенных зубчика чеснока

2 очищенных грейпфрута

2 органических яблока

1 свежий лимон

1 кусочек имбиря

2 стакана ягод

Ешьте супы с высоким содержанием питательных веществ

Куриный суп — это проверенное лекарство от простуды.

Эксперты считают, что этот эффект борьбы с простудой может быть как-то связан с молекулой карнозина в курице. Исследования показывают, что карнозин может помочь уменьшить ощущение заложенности в носу или горле, когда вы простужены.

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