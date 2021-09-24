Уникальным по сезонному гриппу назвали 2021 год в Роспотребнадзоре

2021 год стал уникальным по ситуации с сезонным гриппом в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришёл. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ <…>, групповая заболеваемость — в августе и в разных субъектах РФ", — цитирует заявление руководителя ведомства ТАСС.

Анна Попова напомнила о необходимости вакцинации, которая позволит избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора, на данный момент эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен уже в 61 регионе РФ.

Как сообщила Анна Попова, для изменения динамики заболеваемости ОРВИ в стране оснований сейчас нет.

В связи с этим глава Роспотребназора подчеркнула необходимость соблюдать меры профилактики респираторных инфекций:

Носить маски

Не забывать мыть руки

избегать мест массового скопления людей.

Ранее Анна Попова заявила о подъёме заболеваемости коронавирусной инфекцией в 36 регионах РФ.

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