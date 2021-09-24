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Превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировали в 61 регионе РФ

Здоровье

Превышение эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям зарегистрировано уже в 61 российском регионе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировали в 61 регионе РФ

"Сегодня по итогам предыдущей недели мы видим превышение порогов по острым респираторным вирусным инфекциям и случаям уже гриппа в 61 субъекте", — цитирует заявление руководителя ведомства РИА Новости.

По словам Анны Поповой, в настоящее время нет оснований полагать, что динамика заболеваемости ОРВИ в стране изменится.

В связи с этим руководитель Роспотребнадзора подчеркнула важность соблюдения рекомендаций по профилактике респираторных инфекций.

"Нужно закрывать органы дыхания, нужно мыть руки и максимально избегать тех мест, где людей очень много, и тех мест, где вы вовремя не поменяете маску, где у вас есть риски нарушения этих правил", — цитирует Анну Попову ТАСС.

Ранее Анна Попова спрогнозировала рост заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, этой осенью в РФ. Два дня назад глава Роспотребнадзора сообщила об интенсивном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в 36 российских регионах.

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