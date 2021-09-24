EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почему США хотят сохранить прозападные силы в российской элите?
Возможно ли спасти человека от рабства, рассказал генерал-майор ФСБ
Квитанция на сто тысяч рублей оказалась "сюрпризом" для жителя Подмосковья
Аналитики прогнозируют фантастическую цену на газ к концу года
В Перми нашли мёртвым руководителя управления СК по региону
"Лжепророки в овечьей одежде": Навальный разочаровался в Павле Дурове
Подозреваемый в убийстве сирот нацист умер в семейном кругу на 97 году жизни
"Бесконечность в обе стороны": Эдвард Радзинский празднует 85-летний юбилей
Украина призвала США "дожать Северный поток-2"

Виноград - витаминная бомба, избавляющая от кучи проблем со здоровьем

Здоровье

Сфера использования винограда на сегодняшний день чрезвычайно широка:

Виноград - витаминная бомба, избавляющая от кучи проблем со здоровьем

его едят свежим, добавляют в разные блюда, варят из него компоты, морсы, соки и делают вино.

Польза винограда для организма человека неоценима, правда, при умеренном аппетите. 

В каждой чашке винограда – настоящая витаминная бомба.

Витамин С

Витамин С повышает усвояемость железа из растительной пищи, активизирует процесс жиросжигания, независимо от того, тренируетесь вы или находитесь в состоянии покоя.

Витамин С поддерживает иммунитет и играет важную роль в восстановлении ДНК.

Наконец, витамин С необходим для производства как коллагена, который способствует здоровью кожи, и серотонина – гормона удовольствия.

Витамин К

Витамин К необходим для формирования костей. Недостаточное потребление витамина К может увеличить риск переломов.

Медь

Медь играет важную роль в производстве энергии и образовании коллагена и эритроцитов.

  • Ещё виноград содержит незначительное количество необходимых питательных веществ, таких как витамины группы В, марганец и калий.

Чем виноград поможет здоровью

Виноград помогает улучшить здоровье пищеварительной системы

Виноград содержит пищевые волокна и жидкость, которые поддерживают регулярность работы кишечника.

Полифенолы, содержащиеся в винограде, помогают “хорошим” кишечным бактериям улучшить общее состояние здоровья, укрепляя иммунитет.

Виноград обладает противораковыми свойствами

Виноград содержит ресвератрол, кверцетин, антоцианы и катехины – все эти вещества «тормозят» развитие рака, блокируя рост и распространение клеток рака молочной железы.

Виноград полезен для глаз

Виноград содержит лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку и хрусталик глаза. Эти вещества помогают увеличить дальность обзора, уменьшить дискомфорт от яркого света, усилить визуальный контраст и сократить время, необходимое вашим глазам для восстановления после стресса, вызванного воздействием яркого света.

Оба соединения также могут помочь снизить риск распространенных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна и катаракта.

Виноград помогает лучше спать по ночам

Если у вас проблемы со сном по ночам, ешьте горсть винограда перед сном. Виноград содержит мелатонин, гормон, связанный с более длительным и качественным сном.

 Хороший ночной отдых важен для вашего здоровья, а бессонница поражает треть населения. Лишение сна связано с такими распространенными проблемами со здоровьем, как ожирение, болезни сердца, депрессия и диабет 2 типа.

Виноград укрепляет иммунитет

Виноград содержит витамины С и А - два питательных вещества, необходимых для здоровья иммунитета.

Суперфрукт также укрепляет вашу иммунную систему благодаря своим естественным антимикробным свойствам.

Употребление одной чашки винограда обеспечивает порцией воды, необходимой для правильного увлажнения, кровообращения и здорового кровотока, а также для удаления отходов.

Виноград содержит антивозрастные антиоксиданты

Виноград содержит несколько различных антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить воспаление и способствовать здоровому кровотоку. Эти антиоксиданты также могут помочь улучшить функции мозга, включая память и обучение.

Антиоксиданты, содержащиеся в винограде, также обладают омолаживающими свойствами и могут улучшить общую продолжительность жизни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот что сделают с вашим телом всего 200 гр. Винограда
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Шесть полезных свойств розовой соли
В Bellingcat рассказали о новых деталях расследования "Вагнергейта"
Экономист объяснил отказ правительства индексировать пенсии
Захарова прокомментировала версию о "российском следе" в деле Шефира
Выборы в Бундестаг: Есть ли жизнь после Меркель?
"Северный поток" ждёт. Европа интригует
Почему США хотят сохранить прозападные силы в российской элите?
Было жарко, но недолго: как погибли Содом и Гоморра
Возможно ли спасти человека от рабства, рассказал генерал-майор ФСБ
Квитанция на сто тысяч рублей оказалась "сюрпризом" для жителя Подмосковья
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Любовь Степушова Выборы в Бундестаг: Есть ли жизнь после Меркель? Любовь Степушова Игорь Буккер Было жарко, но недолго: как погибли Содом и Гоморра Игорь Буккер Ирина Шлионская "Весёленькая" вакансия: музей смерти ищет гидов Ирина Шлионская
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников