Виноград - витаминная бомба, избавляющая от кучи проблем со здоровьем

Сфера использования винограда на сегодняшний день чрезвычайно широка:
его едят свежим, добавляют в разные блюда, варят из него компоты, морсы, соки и делают вино.
Польза винограда для организма человека неоценима, правда, при умеренном аппетите.
Витамин С повышает усвояемость железа из растительной пищи, активизирует процесс жиросжигания, независимо от того, тренируетесь вы или находитесь в состоянии покоя.
Витамин С поддерживает иммунитет и играет важную роль в восстановлении ДНК.
Наконец, витамин С необходим для производства как коллагена, который способствует здоровью кожи, и серотонина – гормона удовольствия.
Витамин К необходим для формирования костей. Недостаточное потребление витамина К может увеличить риск переломов.
Медь играет важную роль в производстве энергии и образовании коллагена и эритроцитов.
Виноград содержит пищевые волокна и жидкость, которые поддерживают регулярность работы кишечника.
Полифенолы, содержащиеся в винограде, помогают “хорошим” кишечным бактериям улучшить общее состояние здоровья, укрепляя иммунитет.
Виноград содержит ресвератрол, кверцетин, антоцианы и катехины – все эти вещества «тормозят» развитие рака, блокируя рост и распространение клеток рака молочной железы.
Виноград содержит лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку и хрусталик глаза. Эти вещества помогают увеличить дальность обзора, уменьшить дискомфорт от яркого света, усилить визуальный контраст и сократить время, необходимое вашим глазам для восстановления после стресса, вызванного воздействием яркого света.
Оба соединения также могут помочь снизить риск распространенных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна и катаракта.
Если у вас проблемы со сном по ночам, ешьте горсть винограда перед сном. Виноград содержит мелатонин, гормон, связанный с более длительным и качественным сном.
Хороший ночной отдых важен для вашего здоровья, а бессонница поражает треть населения. Лишение сна связано с такими распространенными проблемами со здоровьем, как ожирение, болезни сердца, депрессия и диабет 2 типа.
Виноград содержит витамины С и А - два питательных вещества, необходимых для здоровья иммунитета.
Суперфрукт также укрепляет вашу иммунную систему благодаря своим естественным антимикробным свойствам.
Употребление одной чашки винограда обеспечивает порцией воды, необходимой для правильного увлажнения, кровообращения и здорового кровотока, а также для удаления отходов.
Виноград содержит несколько различных антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить воспаление и способствовать здоровому кровотоку. Эти антиоксиданты также могут помочь улучшить функции мозга, включая память и обучение.
Антиоксиданты, содержащиеся в винограде, также обладают омолаживающими свойствами и могут улучшить общую продолжительность жизни.
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