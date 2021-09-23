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Глава ВОЗ: цели по массовой вакцинации в странах третьего мира могут провалиться

Здоровье

По мнению главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, проблема массовой вакцинации остро строит в 50 странах мира. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, до конца месяца все государства должны были привить от COVID-19 не менее 10% населения. Однако на деле показатели гораздо ниже. 

Глава ВОЗ: цели по массовой вакцинации в странах третьего мира могут провалиться

"50 государств этого не достигнут, в основном (они расположены) в Африке", - резюмировал глава ВОЗ, передаёт ТАСС. 

Большая часть стран с высоким доходом уже достигли поставленной ВОЗ задачи. Но при этом обещания свои по поставке вакцины не сдержали. Из необходимого миллиарда доз обеспечили лишь 15%

"Именно сейчас необходимы 2 млрд доз для стран с низкими и средними доходами", - пояснил Гебрейесус. 

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны должны "немедленно" отреагировать на заявление организации и передать компоненты. А также профинансировать и обеспечить доступ к препаратам и диагностическим средствам от COVID-19. 

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“Вакцина от COVID-19 – Это новая гонка вооружений”
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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