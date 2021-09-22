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Врач рассказал, может ли вакцинация детей привести к аутизму

Здоровье

Крупнейшая фармакологическая компания США Pfizer на минувшей неделе заявила о безопасности вакцинации от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Более того, фармкомпания выразила намерение снижать возраст испытуемых детей до новорожденных. Так ли безопасна вакцинация в целом и, в частности, от COVID-19 корреспондент Pravda. Ru выяснила у клинического фармаколога, врача-кардиолога Андрея Кондрахина.

Врач рассказал, может ли вакцинация детей привести к аутизму

Может ли вакцинация детей привести к аутизму и к другим тяжелым заболеваниям?

"Совершенно никак не сможет привести по той простой причине, что для иммунной системы мозг закрыт. Практически иммунная система не подтверждает мозг при применении вакцин, если мы говорим с вами про вакцинацию в целом", — отметил Андрей Кондрахин.

По мнению эксперта, вакцина от коронавируса не содержит вирус, в связи с чем не может нанести "какой-либо значимый вред" организму. Подобных данных в мире не существует.

"Поэтому сказать, что могут быть какие-то последствия от применения вакцинации, таких данных совершенно нет и не будет. Это, в принципе, невозможно. Это просто невозможно", — заверил врач.

Могут ли последствия прививок накапливаться в организме?

"С одной стороны, да, последствия есть, потому что мы получаем антитела и возбужденную иммунную систему, которая запоминает, какой именно возбудитель ждет организм, и он к нему готовится", — заметил Кондрахин.

При этом, как отмечает врач, дополнительные эффекты накопиться не могут, так как вакцины применяются не так часто.

"Некоторые вакцины — вообще раз в 10 лет ревакцинацию проводят. А такая вакцина как грипп, которая хорошо изучена, применяется каждый год, не несет за собой никаких последствий, нанести тоже не может”, — сообщил эксперт.

Врач заметил, что концентрации веществ, которые могут показаться опасными, очень незначительные, поэтому не несут никакого практически нарушения.

"Больше опасность представляется, например, загрязненная вода, либо нахождение в машине в пробках, потому что выхлопные газы, там цинк — его больше. Это доказано, что люди, которые часто ездят на машинах, болеют больше заболеваниями легких, чем те, которые машину не используют", — рассказал Андрей Кондрахин.

Почему не проводят полное обследование детей перед прививками?

"Потому что ни одна прививка за всю историю человечества, начиная с XIX века, не показала какие-либо мутагенные свойства", — прокомментировал врач.

Эксперт заметил, чтобы прививка вообще попала на рынок, для этого используются модели животных в том числе, беременных. Например, благодаря плодовитости мышей отсмотреть возможные генетические изменения можно в их поколениях, и на сегодняшний день ни одна прививка таких изменений не показала.

"И если прививка хоть в каком-то виде может коснуться генетического аппарата, ее бракуют. Это касательно всех лекарственных средств и всей химии для человека, в целом", — резюмировал эксперт.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Елена Андреева
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